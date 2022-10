Escola no Acre recebe ameaça de massacre e principais suspeitos são alunos

Denúncias anônimas que chegaram ao ContilNet no início da tarde desta terça-feira (4), informam que a Escola Cívico Militar 15 de Junho, localizada no município de Senador Guiomard passou a receber ameaças nos últimos dias.

Um perfil no instagram foi criado com o nome “massacre15dejunho” e de acordo com o print enviado pelo denunciante, já tinha 51 seguidores.

O alvo, de acordo com o perfil criado, seriam “alunos, professores, mulheres da limpeza, diretoria”. Na descrição ainda especifica que deve “morrer todo mundo quê tive lá. Seguir só quem é 15 de junho”, afirma perfil.

As informações preliminares apontam que são alunos da escola que estão postando as mensagens por brincadeira. Em breve, mais informações.