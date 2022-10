URGENTE: fiscais do PT são levados à Polícia Federal no Acre

Dois fiscais do Partido dos Trabalhadores (PT) foram conduzidos à sede da Polícia Federal (PF) na manhã deste domingo (30), em Rio Branco, por suspeita de crime eleitoral.

A dupla estava em um carro adesivado com a foto do ex-presidente Lula em frente ao estacionamento do colégio Armando Nogueira, na capital acreana, onde está instalada uma seção eleitoral. A conduta pode ser classificada como boca de urna.

Ambos foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia, acompanhados pelo advogado Daniel Zen.

“É uma ocorrência bem simples. Na minha opinião não configura conduta típica vedada em Lei, na legislação eleitoral. Apenas os ficais que foram regularmente designados para atuar nas seções eleitorais do colégio Amando Nogueira estacionaram seus carros, que estavam também caracterizados com adesivos perfurados, dentro do estacionamento da escola”, disse Zen.

Durante a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e entendeu por acionar a Polícia Federal que é quem tem jurisdição sobre os fatos. Os agentes então conduziram os ficais para os devidos esclarecimentos ao delegado. “Mas é uma ocorrência simples. Não havia boca de urna. Ninguém estava distribuindo material, apenas os carros parados, estacionados, caracterizados. A gente está aqui para acompanhar os fiscais e prestar o assessoramento jurídico devido a eles”, finalizou o advogado.