URGENTE: mulher sofre sequestro em Rio Branco e faz apelo em rede social

Uma mulher de nome Valente, afirma ter sido sequestrada e ficado em cativeiro com outra pessoa. Segundo a postagem feita em seu perfil no Twitter, Valente afirma que foi sequestrada com Fernando no estacionamento ao lado de uma boate no bairro Bosque na noite deste sábado (15), ficando em cativeiro até a manhã deste domingo (16).

Em seu apelo, a vítima afirma que levaram o carro, celular e tudo o que tinha no momento. “Quem tiver os nossos contatos, apague e ignorem qualquer mensagem estranha”, pede.

O Contilnet entrou e contato com a Assessoria da Polícia Civil, que informou que ainda não tem informações sobre o caso.

Veja publicação abaixo: