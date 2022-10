URGENTE: Roberto Jefferson troca tiros com Polícia Federal

O ex-deputado e presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson trocou tiros na manhã deste domingo (23) com agentes da Polícia Federal. Na ocasião, um dos agentes foi baleado. As primeiras informações foram divulgadas pelo site Metrópoles no Twitter. Ainda não há detalhes do fato.

Na última sexta-feira (21), Roberto Jefferson divulgou um vídeo xingando a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cámen Lúcia, por conta do voto dela no caso da punição da Jovem Pan, que tem abusado de declarações e imputações falsas a Lula (PT) em seus programas jornalísticos, o que tem feito o petista pedir uma série de direitos de resposta contra a emissora.

No vídeo, Jefferson declara: “Eu tô indignado, fui rever o voto da bruxa de Blair, da Cármen ‘Lúcifer’, na censura prévia à Jovem Pan, olhei de novo, não dá pra acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, né? Que aí viram pro cara e dizem “Ih, benzinho, no rabinho? Nunca dei o rabinho, é a primeira vez”.