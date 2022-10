Urnas abertas: quase 600 mil eleitores estão aptos a votar neste domingo no Acre

Neste domingo (2), 588 mil e 421 eleitores devem ir às urnas para o primeiro turno das Eleições 2022 no Acre, que representam 0,38% do eleitorado nacional e o terceiro menor colégio eleitoral do Brasil.

De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria dos eleitores acreanos são mulheres, sendo 303.832, representando 52%, enquanto os homens são 284.599 e representam 48% do quantitativo total do eleitorado.

A maior parte do eleitorado acreano tem entre 25 e 34 anos e são 139.122 eleitores, equivalente a 23,4%. A faixa etária dos 35 a 44 anos aparece como a segunda maior parte do eleitorado, sendo 126.848, equivalente a 21,56% e na sequência os de 45 a 59 anos, sendo 125.514 eleitores, equivalente a 21,33%. Os jovens de 16 e 17 anos somam 12.769, equivalente 2,17%.

Entre os eleitores idosos, aqueles que não têm mais a obrigatoriedade do voto, são 11.900 com idade acima dos 79 anos (2.02%), 24.497 entre 70 e 79 anos (4,16%) e 47.579 eleitores entre 60 e 69 anos (8,09%). Esses números demonstram que 6,18% dos acreanos acima dos 70 anos estão facultados a votar.

Haverá transporte público em ônibus gratuito no retorno do eleitor para casa, uma cortesia da Prefeitura e das empresas a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Veja aqui quantos eleitores são por municípios

Município Número de Eleitores

Acrelândia 9.529

Assis Brasil 6.388

Brasileia 18.230

Bujari 9.941

Capixaba 7.843

Cruzeiro do Sul 59.505

Epitaciolândia 12.531

Feijó 22.789

Jordão 5.594

Mâncio Lima 13.786

Manoel Urbano 7.779

Marechal Thaumaturgo 11.337

Plácido de Castro 12.286

Porto Acre 13.195

Porto Walter 7.214

Rio Branco 266.883

Rodrigues Alves 11.784

Santa Rosa do Purus 3.771

Sena Madureira 30.369

Senador Guiomard 17.851

Tarauacá 27.701

Xapuri 12.127