“Vamos juntos”, diz JV após encontro com executiva do MDB para falar de apoio a Lula

Um encontro inusitado entre a executiva do MDB e Jorge Viana (PT) está mexendo com os bastidores da política acreana às vésperas do segundo turno. Apesar de a nível estadual as coisas já terem sido decididas no dia 2 de outubro, a campanha para Lula (PT) presidente, assim como para Bolsonaro reeleito está a todo vapor.

Não à toa o espanto, apesar de numa conjuntura nacional as duas siglas estarem caminhando lado a lado com o apoio da ex-candidata à presidente Simone Tebet, que tem estado no palanque de Lula, aqui no Acre o MDB foi um ferrenho opositor aos governos petistas. Até mesmo quando no Governo Dilma a sigla tinha o cargo de vice-presidente com Michel Temer.

“Hoje tive um ótima conversa com a executiva do MDB Acre. Nosso compromisso é com o Acre, com o Brasil e com a democracia. Vamos juntos”, escreveu Jorge ao compartilhar as fotos em seu Instagram.