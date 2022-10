“Vamos trabalhar em conjunto”, diz ministra a vice-governadora eleita do Acre Mailza Gomes

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, usou seu perfil em uma rede social para falar de uma reunião com a senadora e vice-governadora eleita do Acre, Mailza (PP-AC).

Em publicação, feita neste sábado (8), a ministra afirma que foi uma honra receber a senadora, e afirma que a dupla trabalhará em conjunto pelas crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência do Acre.

“Ontem tive a honra de receber a Senadora e Vice-Governadora eleita do Acre, Mailza Gomes. Vamos trabalhar em conjunto pelas crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência do estado”.

Como senadora, Mailza sempre teve um olhar especial para as mulheres, primeira infância, pessoas com deficiência e melhor idade. À exemplo disso, foram mais de R$ 5 milhões para construção de três unidades da Casa da Mulher Brasileira no estado.

Em 2021, Mailza foi destaque internacional ao garantir R$ 1,7 milhão (um milhão e setecentos mil reais) para as mulheres indígenas.

O site Governors’ Climate & Forests Task Force (GCF), em português, Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, destacou e elogiou o recurso destinado, e disse que Mailza é “defensora das políticas para as mulheres”. O site é uma colaboração subnacional entre 38 estados e províncias do Brasil, Indonésia, México, Nigéria, Peru, Espanha e Estados Unidos.