Vanda Milani vota no bairro Quinze: “Fizemos uma campanha inclusiva e popular”

Recebida com os cumprimentos, carinho e entusiasmo dos eleitores que chegavam no local, Vanda Milani votou na Escola Dr. Carlos Vasconcelos, no bairro Quinze pouco depois das 9h, acompanhada pelo seu seu esposo, Sylas Pascoal, seu primeiro suplente, Solino Matos e Sérgio Petecão, candidato ao Governo.

“Acabei de depositar, aqui na Escola Dr. Carlos Vasconcelos, o meu voto em Petecão. Confio em Deus e no nosso povo. Fizemos uma campanha linda, inclusiva e extremamente popular. Percorremos todo o Acre e pudemos sentir de perto, olho no olho, a certeza de melhores dias de uma população que depositou sua confiança em nossas candidaturas. A verdadeira pesquisa está na consciência da nossa gente que soube compreender nossa mensagem e aposta em nosso trabalho. Eu acredito no nosso Acre, no Acre da esperança, da mudança e renovação que vai beneficiar toda nossa gente”, destacou.

O candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão, disse não ter “palavras para agradecer a Deus por essa campanha tão bonita que foi”, e agradeceu Vanda Milani pela parceria durante toda a pré-campanha e campanha: “A dra. Vanda foi uma parceira maravilhosa, guerreira, incansável que nos ajudou muito e agora vamos votar. As eleições estão nas mãos do povo ”, afirmou.

“Só tenho a expressar toda minha gratidão e agradecimento á dra. Vanda, uma parceira leal até a última hora . Lutamos muito, fizemos tudo o que foi possível. Agora está nas mãos do povo. O melhor caminho aqui é Vanda e Petecão”, finalizou.

A candidata Vanda Milani mais uma vez confirmou sua confiança na vitória e a fé inquebrantável no resultado das urnas: “O povo sabe em quem pode confiar.

Agora é a escolha livre e soberana de cada um, a festa da democracia que o voto proporciona: a opção espontâneo e, responsável que sinaliza o futuro que as pessoas determinam para o Acre e para o Brasil. Parabéns a todos os acreanos nesta festa da cidadania e liberdade.

Que Deus abençoe a todos nós e ilumine nossos corações e mentes numa votação acertada, limpa, transparente e, acima de tudo, consciente”, finalizou a candidata ao Senado Federal.