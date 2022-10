Mais cinco casos suspeitos da varíola do macaco no Acre foram descartados após exames serem negativados em pacientes no estado. A atualização foi feita pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Acre (CIEVS) nesta segunda-feira (3).

Dos 27 casos notificados de suspeita da varíola do macaco no Acre, 23 estão descartados e apenas um foi confirmado e o paciente já teve alta.

O Acre registra ainda uma perda de seguimento e dois casos suspeitos residentes em Cruzeiro do Sul.