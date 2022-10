Vasco joga para sacramentar retorno à Série A em 2023

Depois de dois longos anos, o torcedor do Vasco pode ter receber uma grande notícia nesta quinta-feira (26/10): o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa em São Januário, às 20h, e uma vitória sobre o time do Maranhão assegura a volta do clube carioca à elite do futebol nacional.

Clima de festa

O Vasco entra em campo após uma grande vitória sobre o Criciúma na última rodada. Depois de conquistar o empate no último lance de jogo contra o Sport, o cruzmaltino não fez um bom jogo contra os catarinenses, principalmente no primeiro tempo, mas conseguiu a virada na segunda etapa e ficou muito perto do acesso.

Agora, em um clima muito mais tranquilo do que das últimas rodadas, o Vasco recebe os maranhenses e conta com o apoio da torcida, que nunca abandonou o time, e joga para sacramentar de vez seu retorno à Série A depois de dois anos.

Fazendo contas

A matemática é simples: uma vitória assegura o retorno do Vasco à Série A. Em caso de empate, o Gigante torce para que o Ituano não vença o Londrina fora de casa. O time paulista tem 54 pontos e é a primeira equipe fora do G-4 da Série B. Paranaenses e paulistas se enfrentam na sexta-feira (28/10).

Vale lembrar que o Londrina é o quinto colocado, com 53 pontos, e ainda tem chances matemáticas do acesso.

A vitória sobre o Criciúma levou o Vasco aos 59 pontos. O Grêmio também venceu na rodada, garantiu a vaga e retomou a segunda colocação. Os gaúchos somam 61 pontos.

Em caso de derrota e vitória do Ituano, a diferença entre os dois clubes cairia para dois pontos. O Bahia, quarto colocado, com 58 pontos, também torce pela derrota do Ituano. Assim, briga de forma mais direta com o clube paulista. O time baiano enfrenta o Guarani também na sexta-feira.

Caso empate contra o Sampaio Corrêa, o Vasco ainda jogará por um empate na última rodada para garantir o acesso. Em caso de novo revés e duas vitórias do Ituano, o time paulista ainda teria que tirar a diferença de saldo de gols dos cariocas.