Veja 5 editais de concursos federais que podem sair em 2023

Os concursos Federais são sempre muito esperados. Isto porque, além de serem seleções a nível nacional, costumam trazer boas remunerações e quantitativo de vagas.

Para 2023, as expectativas seguem em alta. Há diversos editais previstos e pedidos, aguardando uma autorização para acontecerem.

Novo concurso Banco do Brasil está em planejamento

Depois da divulgação do concurso INSS, um outro queridinho dos concurseiros está vindo aí!

Isto mesmo o concurso Banco do Brasil 2023 já está sendo planejado. A informação foi passada com exclusividade à reportagem da Folha Dirigida por uma fonte.

O novo edital deve ter vagas para escriturário, carreira de nível médio e com ganhos de até R$4.508,40.

Segundo a fonte, o processo do concurso ainda está na fase inicial. Apesar de ainda ter um concurso em validade, o Banco do Brasil já pode realizar nova seleção, pois convocou todos os aprovados.

Diferente de muitos concursos nacionais, o Banco do Brasil não precisa de autorização da Economia para realizar um novo concurso.

Concurso AFT é previsto para o primeiro semestre de 2023

O concurso para auditor fiscal do trabalho pode finalmente voltar a acontecer no próximo ano. De acordo com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, estão trabalhando para a autorização das vagas.

A informação foi passada em reunião realizada em setembro, com representantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).

Segundo José Carlos Oliveira, já houve tratativas a respeito da realização de concurso, no entanto, a pasta pretende avançar para que no próximo ano o processo de realização da seleção possa fluir com maior facilidade.

“Sabemos que este ano não será mais possível a realização de concurso, mas estamos preparando tudo para que possamos realizá-lo no primeiro semestre do próximo ano. Vamos acreditar que é possível”, disse o ministro.

A carreira tem como requisito o nível superior e remuneração de até R$21.487 (valor referente a 2019).

Concurso CNMP pode ter edital ainda em 2022

A abertura de um novo concurso CNMP foi aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. A previsão é que o concurso tenha vagas para analistas e técnicos administrativos. De acordo com o órgão, há 23 cargos vagos para serem preenchidos atualmente.

O presidente da instituição, procurador-geral da República, Augusto Aras, considerou que esse é um quantitativo relevante para a abertura do concurso público.

Apesar de estar na lista de 2023, o concurso CNMP pode ter edital ainda em dezembro de 2022. É o que prevê o cronograma preliminar. No entanto, o órgão ainda precisa contratar uma banca organizadora.

Caso o cronograma atrase, este edital pode ficar logo para o início de 2023, assim como o período de inscrições e as provas.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2023, enviado pelo Governo Federal ao Congresso, prevê 91 vagas para preenchimento no CNMP. Desse quantitativo, 49 são para provimento e 42 para criação.

Concurso TRE unificado avança para contratação de banca

A Justiça Eleitoral irá realizar um novo concurso público em 2023: o concurso TRE unificado. Isto significa que será lançado um único edital para os diversos tribunais regionais eleitorais pelo Brasil.

A seleção deve preencher vagas de técnico e analista, de níveis médio e superior, respectivamente.

As remunerações atuais para técnico são de R$8.501,45, enquanto para analista, os valores são de R$13.365,38.

O concurso será comandado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já começou a reunir dados para subsidiar a contratação da banca organizadora .

Concurso DPU tem vagas previstas em PLOA

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 enviado ao Congresso Nacional prevê vagas de um novo concurso da Defensoria Pública da União.

Segundo o documento, são 88 vagas, sendo 57 para provimento e 31 para criação. Desta forma, há possibilidade do concurso de 2023 oferecer 57 vagas imediatas.

O número está bem abaixo do total de vagas criadas, que é de 811.

A DPU já teve essa criação de vagas nas carreiras de técnico e analista aprovada. Agora, a expectativa é para que o órgão forme a comissão e comece os preparativos para o edital.

À espera de um novo concurso DPU para efetivos, 80% dos servidores da área de Apoio são cedidos de outros órgãos. O quantitativo foi passado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef).

Outros concursos federais 2023 para ficar de olho

Além destes editais, que parecem caminhar de forma mais ágil, diversos outros concursos federais 2023 estão previstos. O concurso da Anvisa, por exemplo, é um que está no radar.

Há um pedido para 107 vagas, sendo de nível médio: técnico em regulação e vigilância sanitária (cinco vagas) e técnico administrativo (44); e nível superior: especialista em regulação e vigilância sanitária (43) e analista administrativo (15).

A situação da agência é considera de emergência para realizar um novo concurso. Segundo o diretor Alex Machado Campos, não há como a Anvisa continuar operando nos próximos meses, com o quadro de empregados que possui hoje. Para ele, a situação chegou ao limite.

Há também expectativas para concursos como:

Concurso IBGE 2023

Concurso TCU 2023

Concurso PF agente administrativo