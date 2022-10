Veja como ficou o rosto de Gracyanne Barbosa após harmonização facial

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para mostrar o resultado de um procedimento estético que fez no rosto. Com imagens do antes e depois da sua harmonização, a modelo reuniu uma série de elogios na publicação.

De acordo com Barbosa , seu rosto muito “quadrado” a incomodava. Motivada a ter uma aparência mais harmoniosa, Gracyanne procurou por um profissional que fizesse sutis mudanças em sua face. “Através do seu protocolo de beautification (embelezamento através de ângulos faciais) a médica mudou meu rosto com pouco produto”, disse. Ainda segundo Gracyanne, a especialista teria usado toxina botulínica em seu músculo masseter [aquele da mastigação], preenchimento no queixo para alongar o rosto e harmonizou seu lábio. “O superior era maior que o inferior”, revelou. “[Também coloquei] fios de sustentação para estímulo de colágeno e desenho de contorno sem volumizar”, escreveu na publicação. A modelo também contou que fez aplicação da toxina na região da testa e olhos para “tirar a assimetria da sobrancelha”. “Mudou para melhor, é notável. Agora tá [sic] bem mais harmonioso”, escreveu uma seguidora de Gracyanne. “É visível o realce da sua beleza, ficou ótimo”, escreveu outra.