Veja como transar gostoso embaixo d’água como Brisa e Ari em Travessia

No Twitter, usuários se manifestaram. “Chay e Lucy são dois gostosos”, disse um deles. “Um novo fetiche a ser realizado assistindo essa cena do Ari e da Brisa em Travessia”, disparou outro internauta.

Mas, na vida real, o sexo submerso é possível e tem tanto potencial quanto na ficção? A resposta é sim. Tomando os devidos cuidados e seguindo algumas técnicas, transar na água tem tudo para ser um fetiche de sucesso.

Quer saber como “fazer a Cicarelli” da forma certa e deixar tudo ainda mais prazeroso? Anote as dicas dadas, em entrevista anterior à coluna, pelo terapeuta sexual André Almeida:

Lubrificante

Por mais excitada e molhada que a mulher esteja, o contato com a água tira toda a lubrificação natural da vagina. Do ânus, nem se fala – já que a área não conta com lubrificação natural. “A falta da condição dificulta a penetração e pode até causar machucados”, aponta o especialista.

Se você é brasileiro e não desiste nunca, a dica é não economizar no lubrificante. “Produtos à base de água vão sair, então, é necessário que seja feito de silicone. Mas é importante verificar antes, porque algumas pessoas têm alergia a esse tipo de material”, explica.

Camisinha

Não deveria ser novidade, mas o uso da camisinha é indispensável mesmo embaixo d’água. “Embaixo da água as pessoas costumam dispensar o uso de preservativos, mas isso pode aumentar o risco de contração de DSTs”, garante André.

Além das doenças e infecções, é importante dizer que, mesmo embaixo d’água, as chances de engravidar são as mesmas. Nada de pensar que a água vai entrar e matar os espermas, senão, depois de nove meses você verá o resultado.

Quem não tem cão…

Por fim, na falta de um rio maranhense disponível por perto, existem diversas formas de improvisar o sexo na água, e transar no chuveiro é a mais comum e acessível delas.

Para ajudar nas ideias, confira uma galeria com algumas opções de posições sexuais que facilitam o ato sexual durante a ducha. Agora é só chamar o(a) crush para economizar água e tomar um banho juntos.