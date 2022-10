Veja desempenho de candidatos ligados ao esporte nas eleições

Craque com passagens pelo Vasco, Flamengo e campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira, Romário (PL) conseguiu a reeleição para o cargo de senador do Rio de Janeiro com 29,19% dos votos.

Dirigente do rubro-negro carioca, Eduardo Bandeira de Melo, candidato a deputado federal pelo PSB, foi eleito como o mais votado do seu partido. O cartola teve 72.680 votos.

Fora do futebol, o ex-jogador de vôlei Maurício Souza (PL) também garantiu uma vaga na Câmara Federal: com mais de 83 mil votos, está eleito deputado federal por Minas Gerais para o mandato 2023/2026, sendo o quarto candidato mais bem votado da legenda no estado.

No mesmo estado, o presidente do América-MG, Alencar da Silveira Júnior (PDT), foi eleito como deputado estadual. Teve expressivos 60.283 dos votos.

Quem não teve a mesma sorte foi Sérgio Rodrigues, atual presidente do Cruzeiro (associação). Candidato a deputado federal, não conseguiu se eleger em Minas Gerais, mesmo sendo o quinto candidato mais votado pelo partido Podemos. Ele teve 18.760 votos.

Medalhista olímpica Maurren Maggi não — Foto: Stu Forster / Getty Images

Nomes conhecidos derrotados nas urnas

Outros nomes de destaque na carreira esportiva não se deram bem nas urnas. Parceiro de Romário no ataque do tetra da seleção brasileira, Bebeto (PSD) não conseguiu se eleger como deputado federal do Rio de Janeiro, mesmo com 25 mil votos. Outro nome forte no futebol carioca, o técnico Joel Santana (Pros) também não entrou na mesma disputa – teve 2.200 votos.

Três medalhistas olímpicos famosos não conseguiram se eleger. A saltadora Maurren Maggi (Republicanos) disputou para o cargo de deputada federal em São Paulo, mas não entrou com 3.385 votos.

Vanderlei Cordeiro de Lima durante maratona promocional em 2018 — Foto: Cadu Vigilia / Divulgação FMA

A ex-jogadora de vôlei Leila concorreu para governadora no Distrito Federal, terminando com 4,81% dos votos válidos (79.597). Ibaneis Rocha, do MDB, foi eleito com 50,30% (823.633).

O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima (Progressistas) tentou o cargo de deputado estadual no Paraná. Mas também não obteve sucesso.

Confira abaixo o resultado dos principais candidatos ligados ao esporte nas eleições:

Rio de Janeiro

Senador

Romário – 222/PL – reeleito com 2.383.829 votos

Deputado Federal

Bebeto Tetra – 5577 /PSD – 25 mil votos, mas não foi eleito

Marcos Braz – 2213/PL – 38.566 votos, mas não foi eleito

Joel Santana – 9007/Pros – 2.200 votos, mas não foi eleito

Luiz Lima (ex-nadador) – 2233/PL – reeleito com 69.082 votos

Eduardo Bandeira de Melo (ex-presidente do Flamengo) – 4000/PSB – eleito com 72.680 votos

Deputado estadual

Gabigol da Torcida – 14009/PTB (não eleito) – 1.842 votos, mas não foi eleito

São Paulo

Deputado Federal

Maurren Magi (ex-saltadora) – 1080/Republicanos – 3.385 votos, mas não conseguiu se eleger

Tandara (vôlei) – 1511/MDB – 7.412 votos, não conseguiu se eleger

Dinei (ex-atacante)- 7051/Avante – 2.532 votos, mas não conseguiu se eleger

Minas Gerais

Governador

Alexandre Kalil (ex-dirigente do Atlético-MG) – 55/PSD – 3.804.021 votos, mas não foi eleito

Deputado federal

Ceará do Cruzeiro (ex-lateral) – 1961/Podemos – 6.566 votos, mas não foi eleito

Maurício do Vôlei – 2210/PL – eleito com 83.395 dos votos

Sérgio Sette Câmara (ex-presidente Atlético-MG) – 1077/Republicanos – 11.090 votos, mas não foi eleito

Sérgio Rodrigues (atual presidente do Cruzeiro – associação) – 18.760 votos, mas não foi eleito

Deputado estadual

Guilherme – A Fé do Cruzeiro (torcedor famoso) – 51921/Patriotas – 445 votos, mas não conseguiu se eleger

João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – 45777/PSDB – 39.835 votos, mas não não conseguiu se eleger

Márcia Fu (ex-jogadora de vôlei) – 44430/União Brasil – 2.218 votos, mas não conseguiu se eleger

Alencar da Silveira Júnior (presidente do América-MG) 12212/PDT – eleito com 60.283 dos votos

Rio Grande do Sul

Deputado federal

Danrlei (ex-goleiro do Grêmio)- 5501/PSD – reeleito com 97.824 dos votos

Douglas Maestro Pifador (ex-meia do Grêmio) – 4410/Brasil – 35.538 votos, mas não foi eleito

Preto (ex-goleiro do Inter) – 1909/Podemos – 2.201 dos votos, mas não foi eleito

Deputado Estadual

Adriano Chuva (ex-atacante) – 55011/PSD – 1.400 votos, mas não conseguiu se eleger

Gaúcho da Geral (torcedor símbolo do Grêmio) – 55555/PSD – eleito com 32.717 dos votos

João Derli (ex-judoca) – 10100/Republicanos – 14.125 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Marcelo Pitol (ex-goleiro) – 44001/União Brasil – 5.343 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Distrito Federal

Governadora

Leila do Vôlei – 12 (PDT) – 79.597 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Paraná

Deputado federal

Gilson Kleina – 1168 (Progressistas) – 840 votos, mas não conseguiu se eleger

Wanderlei Silva – 1188 (Progressistas) – 13.907 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Deputado estadual

Vanderlei Cordeiro de Lima – 11333 (Progressistas) – 17.210 votos, mas não conseguiu se eleger

Bahia

Deputado estadual

Bobô (ex-jogador) – 65888 (Partido Comunista do Brasil) – reeleito com 61.422 dos votos

Pernambuco

Deputado federal

Edno Melo (ex-presidente do Náutico) – 1011 – Republicanos – 3.877 votos, mas não conseguiu se eleger

Luciano Bivar (ex-presidente do Sport) 4444 – União Brasil – eleito com 74.425 votos

Pará

Deputado federal