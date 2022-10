Veja fotos do encontro de Henrique & Juliano e Bolsonaro

A dupla Henrique & Juliano grava seu mais novo projeto audiovisual neste sábado (8/10), em Brasília, e conforme já adiantado por este colunista, os artistas se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nos bastidores. Com apoio declarado, o mandatário do país os presentou com camisas da seleção brasileira personalizadas com o número 22, de seu partido. Toda a família da dupla está reunida no evento e posou para fotos ao lado do chefe do Executivo nacional.

Muito emocionado, Edson Alves, pai dos sertanejos, refletiu sobre a motivação de seu apoio ao atual presidente: “As pessoas têm de entender que não queremos retroceder, não queremos que nosso país seja roubado e enganado outra vez”. O patriarca ainda disse não temer o 2º turno, visto que, para ele, não existe possibilidade de Bolsonaro não ser reeleito, mas o que o amedronta é 2026, quando não se terá mais a figura do chefe de Estado para comandar o país.