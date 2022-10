Veja os resultados preliminares de países onde o 2º turno já acabou

Eleitores que votam no exterior foi quem usaram as redes sociais para divulgar os boletins das zonas eleitorais.

Apesar de servir como forma de consultar os dados do pleito, o documento não apresenta resultados oficiais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), que coordena as eleições no exterior, a Justiça Eleitoral só divulga as informações a partir das 17h.

Confira os dados dos boletins de urna disponibilizados até o momento:

Nova Zelândia:

Lula: 389 votos (70,34%); Jair Bolsonaro: 164 votos (29,66%);

Austrália:

Lula: 4.179 votos (62,92%); Jair Bolsonaro: 2.463 votos (37,08%);

Coreia do Sul:

Lula: 230 votos (63,71%); Jair Bolsonaro: 70 votos (35,71%);

Singapura:

Lula: 230 votos (63,71%); Jair Bolsonaro: 131 votos (36,29%);

Taiwan:

Jair Bolsonaro: 132 votos (56,65%); Lula: 101 votos (43,35%);

Eleições 2022

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (30/10) para o segundo turno das eleições presidenciais. Além da disputa pelo cargo de chefe da República, estão em jogo os comandos de doze governos estaduais que não foram escolhidos em primeiro turno.

Os 156,4 milhões de eleitores aptos poderão votar entre 8h e 17h. Neste ano, todos os estados seguirão o horário de Brasília, o que vai impactar o planejamento de moradores do Acre e do Amazonas, que estão em fusos horários diferentes.

Para votar, é necessário que o eleitor apresente um documento oficial com foto, mesmo que vencido. Pode ser Carteira de Identidade, de Motorista, de Reservista, de Trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como a da OAB, e passaporte.