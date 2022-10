Veja quem são os 8 deputados federais eleitos por Mato Grosso do Sul

Entre os novatos eleitos por Mato Grosso do Sul para a Câmara dos Deputados está o advogado Marcos Pollon, do PL. Bolsonarista, é reconhecimento nacional e internacionalmente como especialista na legislação de acesso às armas de fogo no Brasil.

Outro estreante na Câmara no próximo exercício é o também peelista Rodolfo Nogueira. Presidente regional do partido no estado, produtor rural em Bela Vista, fez campanha vinculando seu nome ao do presidente Jair Bolsonaro. Em uma de suas peças publicitárias chegava a dizer que era o “Gordinho do Bolsonaro”.