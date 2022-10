Venezuelana naturalizada no Brasil vota pela 1ª vez para presidente no país

Mirtha explica que o voto dela é em busca de um futuro mais inclusivo para os imigrantes e refugiados. “O meu voto, no Brasil, garante o futuro para minha filha. As eleições são muito importantes”, finalizou.

“Pessoas refugiadas e imigrantes podem se naturalizar brasileiras, mas para isso é preciso que estejam vivendo no Brasil há 15 anos. Em casos especiais, depois de quatro anos de residência no país, também podem se naturalizar. O processo de interiorização é muito importante como primeiro passo, pois ajuda o refugiado ou venezuelano e depois com o tempo, poder avançar para outras escolhas, que fizerem sentido para ele ”, explica Juliana Melo, advogada e gestora de Interiorização do Projeto Brasil, um coração que acolhe – projeto da Fraternidade sem Fronteiras.