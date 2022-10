Chefe de gabinete de Marfisa Galvão é exonerada da Prefeitura de Rio Branco

A vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) usou o seu perfil nas redes sociais para lamentar a exoneração da sua chefe de gabinete.

Marfisa disse que não sabe qual o motivo da decisão do prefeito Tião Bocalom.

“Hoje fui surpreendida com a demissão da chefe de gabinete da vice-prefeita. Confesso que estou muito triste e solidária a essa mulher, mãe, guerreira que tanto me ajudou nesses 1 ano e 10 meses de gestão”, escreveu a esposa do senador Sérgio Petecão.

“Agora quem vai resolver as demandas daqueles que mais precisam? Quem vai entrar nos bairros mais distantes e ouvir a voz daquela comunidade e repassar aos secretários? Não conheço outra mulher com a coragem e a disposição de trabalhar como você fazia nessa gestão. Infelizmente, eu, como vice prefeita, não consegui manter a chefe de gabinete que tanto gosto e respeito”, continuou.

Ao final da postagem, Marfisa diz que não tem o poder de trazer a gestora de volta para o cargo.

“Infelizmente, não tenho o poder de trazê-la de volta minha amiga. Lute, siga em frente, levante a cabeça, estou do seu lado e não vou te abandonar”, finalizou.