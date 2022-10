VÍDEO: assaltantes arrombam farmácia no Acre, fogem com produtos, mas um é preso pela PM

Isaías Nascimento Mendonça, 20 anos, foi preso acusado de furto na madrugada desta sexta-feira (14), na Avenida Sobral, no bairro Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando avistaram os vidros da frente da Drogaria quebrada. Ao passar pelo local, avistaram um veículo modelo Gol preto parado ao lado do estabelecimento comercial. Ao fazer a abordagem, foi verificado que o ocupante do veículo estava envolvido em um furto na Farmácia do Consumidor, fato comprovado pois os produtos furtados ainda estavam no banco de trás do automóvel.

Foi feito uma busca em torno do bairro da Pista para tentar localizar mais dois criminosos que ajudaram no crime, mas ninguém foi encontrado. Diante dos fatos e das imagens que comprovam o crime, Isaías recebeu voz de prisão e foi conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o veículo e os produtos furtados. Agora os acusados ficarão à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Veja vídeo: