Vídeo aterrorizante mostra alpinista lutando contra urso em plena escalada

Convenhamos que escalada é um esporte por si só cheio de perigos e emoções aos seus praticantes, mas um alpinista teve uma dose extra de adrenalina quando precisou lutar por sua vida quando um urso passou a atacá-lo enquanto se agarrava à borda da rocha da encosta que tentava superar.

Se encontrar um animal de tal porte em uma região plana já parece ser um tanto aterrorizante, ser alvo das poderosas patadas e mordidas de um urso com o extra de cair de uma altura considerável é algo que foge da compreensão de muita gente.

Mas o alpinista que estava subindo o Monte Futago, no Japão, conseguiu documentar sua façanha em vídeo – e sair vivo para compartilhar na internet.

A luta entre homem e urso aconteceu no início do mês, e, aparentemente, o animal o atacou por invadir seu território. O alpinista imediatamente começa a se defender, gritando, chutando e socando o urso que recua um pouco antes de saltar para ele de novo e mais outra vez. Como se o esforço para conter os ataques já não fosse o bastante, o homem ainda precisa se equilibrar e se agarrar às rochas.

Após cerca de 30 segundos, o urso correu com seu filhote para o mato e o alpinista é visto olhando desesperadamente em volta para o caso dele retornar. De acordo com o TMZ, o alpinista admite que estava invadindo o território do urso, mas também disse que teve que se defender após o ataque, que talvez tenha sido efetivo por seu treinamento em karatê e MMA.