VÍDEO: Bolsonaro deixa mensagem ao Acre, crítica esquerda e lança desafio para 2º turno

Após obter mais de 60% dos votos em todo o Acre no primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro deixou um recado aos acreanos nesta sexta-feira (28), dia do Servidor Público.

Em vídeo, o candidato à reeleição que disputa o segundo turno – neste domingo (30) – com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pede que o Acre trabalhe mais ainda para conquistas mais votos para o 22.

”Amigos e amigas do Acre, vocês que foram governados pelo PT por tantos anos e sofreram tanto com esse partido sabem que no próximo domingo temos um encontro com o futuro do nosso Brasil e sabe muito bem o que está em jogo”, destacou.

“Venho aqui mais uma vez pedir o seu voto. E, mais do que isso, trabalhe para que outros que não votaram façam isso no domingo”, continuou.

Nas eleições de 2018, o Acre deu para Bolsonaro a maior votação proporcional de todo o Brasil.

Confira o vídeo: