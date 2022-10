VÍDEO: Bolsonaro pede “forcinha a mais” do Acre e diz que estado deixou esquerda para trás

Ao lado do senador Eduardo Velloso e do senador licenciado Marcio Bittar, ambos do União Brasil, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo para os acreanos.

Ele aproveitou para mandar um abraço para “o pessoal do agro” e parabenizou pelo resultado das eleições. No primeiro turno, ocorrido no último domingo (2), Bolsonaro teve mais de 62% dos votos no Estado. “Quero mandar um abraço para o pessoal do agro, parabéns pelas escolhas, um estado que deixou a esquerda para trás e cada vez mais está no rumo da prosperidade”, disse.

Para o segundo turno, que ocorre no dia 30, ele pediu reforço no apoio. “Estou pedindo uma forcinha a mais para convencer quem está do outro lado passar para nosso lado”, completou.

O senador Edurado Veloso, eleito deputado federal, garantiu que os acreanos darão o recado nas urnas. Confira o vídeo: