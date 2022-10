Na tarde desta quarta-feira (12), uma chuva de granizo foi registrada por professores da Escola Manuel Tiago Lindoso, na Rodovia Transacreana. No momento da chuva, as crianças estavam no intervalo da aula, quando ouviram os barulhos causados pelos ventos fortes e a queda de granizo.

Segundo uma das professoras da escola, os alunos ficaram assustados e foram liberados para casa assim que possível. Em algumas casas, as pedras de gelo furaram as telhas.

Veja vídeo: