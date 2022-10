VÍDEO: estudantes do Instituto Federal de Brasília protestam contra bloqueio de verbas feito pelo MEC

O MEC afirma que a medida é reflexo de uma ordem do Ministério da Economia, divulgada no fim de setembro, e que os valores serão desbloqueados em dezembro.

Reflexos do contingenciamento

Campus Brasília do Instituto Federal de Brasília — Foto: IFB/Divulga~çao

O IFB informou, nesta quinta, que o bloqueio de 5,8% no orçamento, feito pelo MEC corresponde ao orçamento anual inteiro de um dos dez campi da instituição. O Instituto Federal de Brasília aponta que, se o contingenciamento de R$ 2,1 milhões for mantido, terá que reduzir as equipes de vigilância e limpeza.