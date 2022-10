VÍDEO flagra ‘arrastão’ em bar durante transmissão de jogo de futebol

Nas imagens, é possível ver quando os assaltantes chegam em um carro. Eles descem rapidamente do veículo e apontam uma arma para as vítimas, levando celulares e outros pertences.

Após o assalto, que dura menos de 30 segundos, os suspeitos aparecem fugindo no mesmo carro que deu suporte à ação criminosa.

De acordo com as autoridades, as vítimas não registraram Boletim de Ocorrência. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que vai reforçar o policiamento na área.