VÍDEO: mulher tenta matar homem a poucos metros de delegacia

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido sequestrada no bairro Praça 14, Zona Sul da capital, e abandonado no local onde foi baleado, na Rua Belém.

Nas imagens, é possível ver quando ele é arrancado do veículo, jogado no chão e atingido por pelo menos cinco tiros efetuados por uma mulher que também estava no carro. Além disso, outros dois suspeitos o ferem com uma arma branca e uma pedra.