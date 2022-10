VÍDEO: Flávio Bolsonaro diz que “População vai votar igual ao Neymar ou ao Marcola”

“A expectativa é muito boa. Foi uma campanha maravilhosa, levando a verdade. […] Estamos aqui aguardando a apuração. Vamos pra casa com calma e esperar se a população vai votar igual ao Neymar ou igual ao Marcola. Então, a gente tá muito convicto. Muitas camisas amarelas pela rua”, disse o senador.

Veja a fala do parlamentar:

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia determinado, no sábado (1º/10) que o senador remova das redes sociais publicações que vinculem o Partido dos Trabalhadores e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Foi a terceira vez nestas eleições em que o TSE determina a remoção de informações falas que associam Lula à facção criminosa.

Eleições 2022

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (2/10) na nona eleição para presidente desde a redemocratização. Além da disputa pelo cargo de chefe da República, estão em jogo os comandos dos governos estaduais e distrital, e as vagas para senadores, deputados estaduais (distritais, no caso do DF) e federais.

Os 156,4 milhões de eleitores aptos poderão votar entre 8h e 17h. Neste ano, todos os estados seguirão o horário de Brasília, o que vai impactar o planejamento de moradores do Acre e do Amazonas, que estão em fusos horários diferentes.

Para votar, é necessário que o eleitor apresente um documento oficial com foto, mesmo que vencido. Pode ser Carteira de Identidade, de Motorista, de Reservista, de Trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, como a da OAB, e passaporte.