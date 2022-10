Vídeo: frigorífico anuncia “picanha mito” a R$ 22 e gera tumulto

Em razão das Eleições 2022, um frigorífico da capital goiana anunciou neste domingo (2/10) uma promoção de “picanha mito” a R$ 22 o quilo e gerou um grande tumulto na porta do local, além de complicações no trânsito. A propaganda do estabelecimento utiliza a imagem do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

A propaganda reforça ainda que o preço só é válido para quem estiver usando “camiseta do Brasil”. Um vídeo registrado na casa de carnes mostra quando as portas de vidro do comércio se quebram, já que diversas pessoas estavam empurrando para entrar no local. Veja:

Ao Metrópoles, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) informou que as denúncias contra o frigorífico Goiás, decorrentes da promoção, são registradas no sistema Pardal, da Justiça Eleitoral. Já as providências devem ser tomadas pelo Ministério Público Eleitoral (MPE-GO), no entanto, serão analisadas a partir de segunda-feira (3/10), para confirmar a configuração de crime eleitoral ou não.