Vídeo: Gladson é recebido por Bolsonaro e reafirma apoio no 2º turno

O governador reeleito do Acre Gladson Cameli (Progressistas) participou nesta quinta-feira (6) de um evento comandado pelo presidente Jair Bolsonaro onde recebeu governadores e deputados reeleitos no Palácio da Alvorada.

“Estou trazendo o apoio do Acre, onde o senhor teve mais de 62% dos votos válidos, temos 22 motivos para votar no senhor. Trago um abraço da população do Acre e estamos aqui reafirmando nosso apoio a vossa excelência agora no segundo turno”, disse, relembrando que o maior abono aos profissionais da educação na história do Acre ocorreu no governo de Bolsonaro.

O presidente disse que o Congresso eleito no último domingo será um Legislativo que “terá muito mais chance de aprovar coisas com mais facilidade e mais agilidade” e pediu empenho dos presentes no segundo turno da campanha presidencial. “Temos uma guerra marcada, dia 30 [de outubro]. Temos que conversar com o pessoal de chão de fábrica, as pessoas mais humildes. Falamos de eleições no próximo dia 30, que conversem com todos e todas para buscarmos convencer as pessoas que não votaram, se abstiveram ou estão do outro lado, da verdade do nosso governo”, disse o candidato do PL.

