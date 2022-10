Vídeo: Gusttavo Lima declara apoio a Bolsonaro durante show em Miami

Gusttavo Lima aproveitou um show em Miami, nos Estados Unidos, para declarar o seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Em um vídeo do show, que roda as redes sociais, e foi republicado pelo político, o cantor faz o “22” com as mãos após a manifestação do público.

Tudo aconteceu quando o cantor pegou uma bandeira do Brasil e colocou em um pedestal. A reação do público foi imediata e foi possível ouvir muitos gritos de “mito” vindo da plateia. Diante da situação, Gusttavo Lima observou por alguns segundos e fez o 22 com as mãos. Confira.

Gusttavo Lima acaba de declarar publicamente voto em Bolsonaro pic.twitter.com/NHfkcfOVpY — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) October 1, 2022

Outro sertanejo que declarou voto em Bolsonaro foi Zé Netto, da dupla com Cristiano. O cantor publicou uma foto utilizando uma camisa vermelha e foi questionado: “Camisa vermelha do PT”. Na resposta, ele deixou claro: “Mas se fosse vermelha, qual o problema? Importante é que voto no Bolsonaro”.

A cantora Ana Castela, de 18 anos, do hit Pipoco, parceria com MC Melody, declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o que seria a abertura do show da sertaneja em Santa Fé do Sul, São Paulo.

No telão, aparecem imagens da cantora, de um rodeio, do desfile de 7 de setembro e, por último, do número 22, que será usado por Bolsonaro nas urnas.