Vídeo: Homem tapava câmera para estuprar colegas de trabalho

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso nessa quinta-feira (6/10). Segundo a corporação, ele trabalhava em um frigorífico, com muitas mulheres e conhecia a rotina delas. Geralmente, as vítimas eram abordadas na volta para casa.

O homem não teve a identidade revelada. Ainda de acordo com a polícia, ele monitorava as vítimas e seguia, especialmente, as que precisavam se deslocar ao trabalho durante a madrugada.