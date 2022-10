Vídeo: mulher atropela bandidos e salva marido de assalto

O caso aconteceu no bairro Pompeia, um dos mais movimentados da cidade. Um dos criminosos foi preso e o outro conseguiu fugir.

O casal contou que saiu de moto para buscar o carro no lava-rápido. No trajeto de volta, o homem voltou de moto e a mulher usou o veículo da família. Segundo eles, os criminosos pediram a moto e um celular que tivesse um aplicativo para fazer Pix. A dupla chegou a ameaçar o homem com uma arma, mas a mulher conseguiu interromper a ação ao acelerar na direção da dupla.