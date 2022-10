VÍDEO: personal trainer morre após ser arremessado de moto em forte colisão

Na gravação é possível ver quando Luan, em sua moto, surge ao fundo com o farol ligado. Ele seguia pela rua Elias Gorayeb, quando o carro atinge a lateral da moto, já no cruzamento da avenida Pinheiro Machado (veja no vídeo abaixo).

Devido à força da batida, o motociclista foi arremessado e a moto arrastada por alguns metros. O capacete que Luan usava também foi arrancado na batida. Segundo a Polícia Militar, o personal morreu ainda no local do acidente.

O motorista do carro fez o teste do bafômetro e o exame apontou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. A motocicleta do personal trainer foi recolhida por agentes do Batalhão de Trânsito da PM.

O carro envolvido na colisão ficou com a frente parcialmente destruída.

Morador recente de Porto Velho

De acordo com amigos, Luan morava com a esposa há poucos meses em Porto Velho, após se mudar de Guajará-Mirim.

Na internet foi montada uma corrente solidária para arrecadar dinheiro e assim transportar o corpo de Luan até Guajará-Mirim, onde vive a família do personal.

A Câmara de Vereadores de Guajará-Mirim divulgou nota de pesar lamentando a morte de Luan, que já foi assessor na Casa de Leis da cidade.