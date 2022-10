VÍDEO: pistoleiros com fuzis invadem casa e assustam família na fronteira

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Um grupo de homens armados com fuzis e uma pistola renderam moradores de uma casa em Ponta Porã (MS), cidade brasileira que fica na fronteira com o Paraguai, na tarde desta sexta-feira (7). Os criminosos chegaram em uma caminhonete e atiraram para o alto e nas paredes, segundo a Polícia Civil. Câmeras de segurança registram a ação do grupo. Veja o vídeo acima.