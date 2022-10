Um princípio de incêndio foi registrado ao lado da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco.

O ContilNet presenciou a atuação do Corpo de Bombeiros na tentativa de conter as chamas que iniciaram no padrão de energia elétrica e se alastrou para o poste.

Até este momento, as chamas não foram contidas e a apreensão da equipe dos Bombeiros é que o fogo se espalhe para os fios de alta tensão.

Assista ao vídeo: