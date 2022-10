Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram primeira foto da segunda filha: “Nossa cabeluda”

“Nossa cabeluda 2”, escreveu a youtuber, que também tem com Zé Felipe a pequena Maria Flor, de 1 ano. “Nossa Florzinha chegou ás 5h33 da manhã, com 3,160kg e 48cm. Só sabemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por nos honrar com duas princesas lindas. Gratidão. Somos as pessoas mais felizes do mundo. Maria Flor 22/10/2022”, publicou.

Virginia também escreveu uma declaração para Maria Flor: “Seja muito bem-vinda, minha filha! Que Deus te abençoe sempre e te livre de todo mal. Só Deus sabe o quanto esperei por esse momento e você nunca conseguirá mensurar o amor que sentimos por você”.

Nas publicações da youtuber também tem uma declaração para o cantor. “Você é o amor da minha vida pra sempre. Obrigada por tudo. Nossa família é minha maior conquista”, afirmou.

Virginia Fonseca compartilha primeira foto da segunda filha (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca mostra decoração do quarto da maternidade (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca se declara a Zé Felipe (Foto: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca se declara a Maria Flor (Foto: Reprodução/Instagram)