Visitantes são flagradas tentando entrar em presídio no Acre com sandálias “recheadas” com maconha

Policiais penais do Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre, apreenderam na tarde desta quarta-feira, 5, uma quantidade de substância entorpecente, aparentando ser maconha, escondida nas sandálias de três visitantes. O fato aconteceu durante a revista para entrada na unidade.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 14h, na ocasião da entrada das visitantes para a visita íntima, foi solicitado a algumas visitantes para que disponibilizassem as sandálias para a revista. Durante a verificação, os policiais perceberam que as sandálias de três visitantes estavam com o peso diferente e, após revista minuciosa, encontraram substâncias aparentando ser maconha no interior das sandálias.

Diante dos fatos, as visitantes foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

O presidente do Iapen e Polícia Penal, Glauber Feitoza, explicou que o procedimento de revista é padrão em todas as unidades e visa o controle nas guardas dos presídio, bem como impedir a entrada de ilícitos no Sistema Penitenciário.