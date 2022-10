Vitorioso no 1º turno, Gladson diz que fará novo Governo e define novos rumos; VÍDEO

O governador Gladson Cameli já deu a primeira declaração após a vitória no primeiro turno das Eleições de 2022, ocorrida neste domingo (2).

O atual chefe do executivo foi reeleito com 241.978 votos (56,75%), contra 103.162 votos (24,20%) do petista Jorge Viana.

“Agradeço de todo coração ao povo do Acre. Quero agradecer aqueles que acreditaram, que me reelegeram no primeiro turno para que a gente possa dar continuidade a um trabalho respeitando as opiniões, as famílias, governar para todos sem perseguir. Quero melhorar a vida do povo acreano”, afirmou.

“Quero melhorar muito nesse próximo mandato, corrigindo o que precisa ser corrigido e continuar fazendo o que precisa ser feito”, continuou.

Gladson foi recepcionado por militantes, amigos e apoiadores, além da sua vice, Mailza Gomes, e do seu candidato ao Senado, Ney Amorim.

“É um novo governo que começa no dia primeiro”, continuou.