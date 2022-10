Votação encerrada: começa apuração que vai definir o próximo presidente da República

Além da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), também está em jogo o comando de 12 estados.

Dia marcado por denúncias

O domingo de votação foi marcado por denúncias de eleitores, principalmente da região Nordeste, que teriam sido impedidos de se locomover para ir votar por operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos estados.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, declarou que as operações da PRF denunciadas neste domingo (30/10) serão apuradas. No entanto, segundo ele, as ações não impediram nenhum eleitor de votar.

“Nenhum dos ônibus interceptados retornou à origem. Todos prosseguiram até as seções eleitorais. Todos conseguiram chegar para votar”, disse o presidente do TSE.

Ao menos 560 operações de fiscalização contra veículos foram realizadas pela PRF neste domingo. Metade delas (272) foram deflagradas no Nordeste.

Após ser intimado por Moraes, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, participou de reunião, no início da tarde deste domingo (30/10), com o ministro. Na ocasião, Vasques se comprometeu a interromper qualquer operação e blitze que estejam sendo realizadas no dia do 2º turno das eleições.