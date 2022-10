WSL confirma convite e Medina voltará a competir 4 meses após lesão

Quatro meses após sofrer lesão no joelho, Gabriel Medina voltará às ondas no início de novembro. Nesta quarta-feira, a organização da etapa de Saquarema do Challenger Series, segunda divisão do Circuito Mundial, confirmou a presença do tricampeão mundial. A competição será realizada entre 1º e 8 de novembro.

Medina, que não compete desde o fim de junho, recebeu um dos dois convites distribuídos pela WSL Latin America. A etapa é a penúltima chance para os surfistas que sonham em obter o acesso para disputar a “primeira divisão” do surfe mundial, em 2023. Medina já está garantido na elite, naturalmente. Mas aproveitaria a chance para recuperar o ritmo de competição.

O brasileiro havia sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A previsão inicial era de até seis semanas de recuperação, mas Medina não fez seu retorno antes porque já estava fora da briga pelo título do Circuito nesta temporada. E preferiu ter mais tempo para se recuperar sem pressa.

A temporada 2023 do Circuito Mundial começará em janeiro. A primeira etapa do campeonato será a de Pipeline, no Havaí, entre o dia 29 e 10 de fevereiro.

Para chegar em alto nível na tradicional etapa do campeonato, Medina contará com o apoio da torcida para brilhar nas ondas da praia de Itaúna, em Saquarema.