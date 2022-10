XAPURI TOYOTA EXPERIENCE: uma expedição com roteiro de sonhos e aventura inesquecíveis

Uma experiência inesquecível, uma aventura de tirar o fôlego, com toda segurança e comodidade. Um roteiro de cultura, turismo e vivência que ficará marcado para sempre na memória dos participantes. Assim será a EXPEDIÇÃO XAPURI TOYOTA EXPERIENCE que vai oferecer o que há de mais deslumbrante nas paisagens da Amazônia, da Cordilheira dos Andes e do Vale Sagrado dos Incas.

O evento foi lançado no último sábado na sede da Xapuri Motors em Rio Branco, Acre, para clientes e entusiastas da marca Toyota, pelo diretor do Grupo Raviera, Renan Policarpo, e o empresário da EME Amazônia Turismo, Cassiano Marques, pioneiro e experiente condutor de viagens pela Cordilheira dos Andes.

Toda a expedição acontecerá com os participantes viajando em sua própria camionete Toyota Hilux ou num dos modelos SUV da marca (SW4, RAV4, Corolla Cross). O roteiro prevê atravessar parte da Amazônia brasileira e peruana, subir a Cordilheira dos Andes, tanto por estradas excelentes como por caminhos off road com paisagens de tirar o fôlego, cruzando montanhas a mais de 4.700 metros de altitude. Ao chegar ao Vale Sagrado dos Incas de trem, será possível visitar a fantástica Machu Picchu, eleita como uma das novas sete maravilhas da humanidade!

Este é um desafio que os amantes da aventura, do automobilismo, do conhecimento não podem perder. A saída e a chegada acontecerão em Rio Branco/Acre, entre os dias 12 e 19 de novembro.

Veja o roteiro e o cronograma completo da Expedição

1º dia | 12 de novembro – sábado | RIO BRANCO (AC/BRA) – PUERTO MALDONADO (PER) – 573km / 9h30 aprox. * com trâmites de fronteira

| 12 de novembro – sábado | RIO BRANCO (AC/BRA) – PUERTO MALDONADO (PER) – 573km / 9h30 aprox. * com trâmites de fronteira 2º dia | 13 de novembro – domingo | PUERTO MALDONADO (PER) – OLLANTAYTAMBO (PER) – 557km / 11h30 aprox.

| 13 de novembro – domingo | PUERTO MALDONADO (PER) – OLLANTAYTAMBO (PER) – 557km / 11h30 aprox. 3º dia | 14 de novembro – segunda-feira | OLLANTAYTAMBO (PER) – MACHU PICCHU (PER) (Trem).

| 14 de novembro – segunda-feira | OLLANTAYTAMBO (PER) – MACHU PICCHU (PER) (Trem). 4º dia | 15 de novembro – terça-feira | MACHU PICCHU (PER) – OLLANTAYTAMBO (PER) (Trem).

| 15 de novembro – terça-feira | MACHU PICCHU (PER) – OLLANTAYTAMBO (PER) (Trem). 5º dia | 16 de novembro – quarta-feira | OLLANTAYTAMBO (PER) – VALE SAGRADO (Salineras de Maras e Sítio arqueológico Moray) – CUSCO (PER) – 80km / 5h aprox. * com passeios.

| 16 de novembro – quarta-feira | OLLANTAYTAMBO (PER) – VALE SAGRADO (Salineras de Maras e Sítio arqueológico Moray) – CUSCO (PER) – 80km / 5h aprox. * com passeios. 6º dia | 17 de novembro – quinta-feira | CUSCO (PER).

| 17 de novembro – quinta-feira | CUSCO (PER). 7º dia | 18 de novembro – sexta-feira | CUSCO (PER) – PUERTO MALDONADO (PER) – 483km / 10h aprox.

| 18 de novembro – sexta-feira | CUSCO (PER) – PUERTO MALDONADO (PER) – 483km / 10h aprox. 8º dia | 19 de novembro – sábado | PUERTO MALDONADO (PER) – RIO BRANCO (AC/BRA) – 573km / 9h aprox. * com trâmites de fronteira

(mapa)

O pacote completo inclui diversos itens para o conforto dos participantes

Sete noites de hospedagem com café da manhã, conforme opção de pacote, em hotéis categorias turística e superior (referências: Puerto Maldonado – hotel Cabaña Quinta; Ollantaytambo – hotel Del Pilar Ollantaytambo; Machu Picchu Pueblo Chakana Boutique Hotel; Cusco – hotel Xima).

Seguro SOAT obrigatório para veículos.

Seguro Assistência Saúde e de vida, incluindo covid-19, cobertura total USD 60.000,00.

Um jantar show de confraternização.

Pedágios e estacionamentos.

Tour em MachuPicchu (horários a confirmar quando da inscrição nos sites oficiais).

Ingressos geral atrativos em Cusco e Vale Sagrado.

City tour em Cusco.

Kit adesivos para os veículos.

Rádio comunicador VHS para uso durante a viagem. Quatro Kit lanches.

Completa assistência da equipe organizadora, com larga experiência com mais de 25 anos de atuação na região, com procedimentos dos trâmites burocráticos de fronteira, orientações de condução e pilotagem na Cordilheira dos Andes. Briefings diários antes de cada atividade.

Equipe de apoio em camionete que leva material de primeiros socorros, incluindo oxigênio, material de remoção, assistente e motorista reserva.

Fotografias profissionais e vídeos, inclusive tomadas aéreas com drone, que serão disponibilizados em álbum digital para download.

Valores e forma de pagamento

Para os interessados, os pacotes de viagem para a EXPEDIÇÃO XAPURI TOYOTA EXPERIENCE, de 12 a 19 de novembro de 2022 serão os seguintes, com os preços promocionais:

Pacotes turísticos (inscrição por camionete, valores pagos diretamente pelos clientes): À vista até 28/10 | R$ À vista até 4/11 | R$ Cartão crédito 6x de: | R$ Uma pessoa , hospedagem em quarto casal ou duas camas solteiro 8.390,00 8.690,00 1.640,00 Duas pessoas , hospedagem em quarto casal ou duas camas solteiro 11.990,00 12.590,00 2.340,00 Três pessoas , hospedagem em quarto casal + uma cama solteiro ou em três camas solteiros 17.290,00 17.990,00 3.370,00 Quatro pessoas , hospedagem em 2 quartos 2 casais ou em 2 quartos, sendo 1 casal + 2 camas solteiro 22.290,00 23.190,00 4.370,00

Formas de pagamento: pix ou transferência bancária, pagamentos à vista; cartão de crédito parcelado com juros. Consulte parcelamento em até 12x.

Organização e execução

Toda a organização da Expedição estará a cargo da EME Amazônia, que há quase 30 anos em vem realizando eventos de expedições, moto turismo e competições na região, utilizando a logística e conexão terrestre com o Peru e os demais países andinos. Dirigida pelo advogado e empresário Cassiano Marques de Oliveira, é pioneira no turismo de aventura e com expertise em organização de competições como duas edições do campeonato latino americano de motocross, com a participação de 15 países, e de sete versões do Rally Internacional Bolpebra Amazônia, entre outros eventos.

Realizou cinco versões das Expedições Interoceânicas, que percorreram cerca de 60 mil km pelo Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, com a participação de mais de uma centena de motociclistas, em diversos trechos, apresentando novos roteiros de moto turismo sul-americanos, tendo o Acre como ponto de interseção e referência.

Já promoveu e realizou diversas expedições de camionetes, inclusive o Toyota Raid Tour, em fevereiro de 2007, em parceria com a Xapuri Motos.

Atualmente e desde 2019, é operadora oficial do programa de relacionamento e experiências Honda RedRider.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas na Concessionária Xapuri Motors ou diretamente com a equipe da EME Amazônia, com contato pelo WhatsApp (+55 68) 9234-1111. As vagas são limitadas.