Zero votos: conheça os candidatos do Acre que não tiveram nem os próprios votos

Urnas fechadas, e é o fim do primeiro turno das eleições 2022. Muitos candidatos e militância comemoram os resultados, mas no Acre tiveram aqueles que não receberam nenhum voto. Isso mesmo: zero votos.

Ao que parece, as propostas não convenceram nem quem as apresentava já que nem os próprios candidatos votaram neles mesmos.

A urna não fez o barulhinho para dois candidatos do Agir no Acre: Ambrózio Moura e Dir Silva.

Esse tipo de situação acontece todos os pleitos e o Tribunal Superior eleitoral vê isso como indício de que podem sugerir desvios de dinheiro público que é usado para o financiamento de campanhas, mas talvez esse não seja o caso, já que o partido não enviou dinheiro para os candidatos.

O Agir inclusive teve um desempenho complicado nessas eleições. O candidato ao Governo, David Hall, teve 771 votos e o do Senado, Dimas Sandas, 413. Para deputado federal, as duas últimas colocações com 13 e 16 votos, são de duas candidatas da sigla: Soraia Ramalho e Nilva Daniel.