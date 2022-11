1° Encontro Norte e Nordeste de Aikido começa nesta sexta-feira

– A ideia inicial é fomentar o projeto dentro do estado, atingindo as comunidades próximas, mas focando principalmente em alunos da rede pública, pois como a arte marcial aikido traz consigo o autocontrole e defesa pessoal, é importante ajudar os jovens a tratar essas questões – disse Tanya Regina ao ge.

Segundo Tanya Regina, nos bastidores os praticantes do esporte estudam a criação de uma associação de aikido com objetivo de facilitar a captação de recursos e a difusão do esporte no Acre.

– Uma das ideias é também criar uma associação para conseguir captar mais recursos e assim capacitar ainda mais os professores da região e atingir um público cada vez maior – afirma.

