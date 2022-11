100% acreana, maior rede de óticas do estado comemora 7 anos com promoções

As Óticas Novo Estilo celebram 7 anos da maior rede de óticas do Acre neste mês de novembro, com promoções, sorteios e distribuição de brindes aos clientes. Além das promoções, uma festa em comemoração ao aniversário da rede será realizada neste sábado (12), no Bar da Piscina da AABB.

Para celebrar o seu sétimo aniversário, a maior rede de óticas do Acre preparou diversas promoções, além de brindes e 7 transferências pix no valor de R$500,00 cada. Os ganhadores do pix serão definidos através de sorteio dos clientes que fizerem compras em qualquer loja da rede no mês de novembro.

Ao todo, são 6 lojas que estão endereçadas em diversos pontos da cidade: Avenida Nações Unidas, 711, no bairro Bosque, próximo ao Pronto Socorro de Rio Branco; na Rua Rui Barbosa, no Centro; na Avenida Ceará, em frente ao Hotel Nobile Suítes Gran Lumni Rio Branco; Na Rua Princesa Isabel, no bairro Estação Experimental; na Avenida Nações Unidas, próximo a Água na Boca e próximo ao Estádio José de Melo, sala 17. As lojas funcionam das 7h30 às 18h.

Em comemoração ao aniversário, a rede de óticas também promove uma ação social: a cada compra de um óculos completo – lente e armação – nas Óticas Novo Estilo, os clientes estarão doando 7 reais para as instituições parceiras: Projeto Olhar Diferente e Amigos Solidários.

Para festejar ainda mais, neste sábado (12), acontece o “Me leva pro pagode”, com 6 horas de open bar, com copo personalizado do evento, no Bar da Piscina da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na parte climatizada. Com atração de Manaus (AM), o evento traz o cantor Marcos Jandryne e conta ainda com bandas locais como Samba Groove, Banda Pixa-in, Isaías Bernardinho, Paulo Heverton e DJ Emerson Aguiar. Para mais informações, entre em contato através (68) 99944-6092.

Início da Ótica Novo Estilo

O sucesso e o reconhecimento da que hoje é a maior rede de óticas do Acre é fruto de muito esforço e dedicação do empresário Wendell Barbosa. “Eu iniciei a Ótica Novo Estilo em uma caixa de papelão, vendia as armações de casa em casa, porta em porta e empresas, por isso o slogan é ‘Sempre perto de você’, pois eu sempre estava perto dos meus clientes. Meu início foi lá atrás, com muita luta, mas sempre sonhamos em ser a maior rede de óticas do Acre”, conta o proprietário.

“Eu quero agradecer meus clientes e amigos pelos sete anos juntos e agradecer também a Deus. São sete anos de parceria com os clientes. Somos uma empresa 100% acreana e a maior rede de óticas do Estado, graças aos amigos e clientes”, comemora.

Confira o vídeo de divulgação das promoções: