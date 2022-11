13º salário: Veja como funciona o pagamento da 2ª parcela

O abono natalino é concedido ao trabalhador que exerce atividade remunerada com a carteira assinada por, no mínimo, 15 dias. Porém, é necessário considerar outros requisitos, como:

O cálculo do 13º salário é realizado com base na divisão da remuneração integral prevista por 12 (quantidade de meses no ano). O resultado dessa operação deve ser multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Vale ressaltar que outras parcelas de natureza salarial, como horas extras, adicionais (noturno, de insalubridade e de periculosidade) e comissões também entram nesse cálculo.

Pagamento da segunda parcela do 13º salário

Como mencionado anteriormente, as empresas têm até o dia 20 de dezembro para realizar o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Assim, para saber o valor da segunda parcela, deve-se considerar o salário bruto do trabalhador e o valor proporcional ao tempo de trabalho.

Desse modo, será necessário calcular o valor conforme a tabela estabelecida pelo INSS:

7,5%: até um salário mínimo (R$ 1.212);

até um salário mínimo (R$ 1.212); 9%: salários entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35;

salários entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35; 12%: salários entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03;

salários entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03; 14%: salários entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22.

Sendo assim, de acordo com a tabela, o empregador deverá substituir o valor mínimo e multiplicar pelo percentual de acordo com a faixa salarial do seu funcionário. Na sequência, será preciso somar para obter o desconto do INSS.