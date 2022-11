20 camisas mais bonitas de todas as Copas do Mundo; veja o ranking completo

A escolha era difícil, e o desafio, ainda mais. Afinal, juntamente às centenas de escolhas possíveis, estavam lembranças marcantes de momentos históricos que mexem com a memória afetiva. Com essas informações e esses sentimentos, designers, colecionadores e jornalistas que têm em comum o amor pelo futebol avaliaram cada camisa que entrou em campo nas Copas para concluir: qual é a mais bonita?

Como foi o processo de votação

Desde a Copa do Mundo de 1930, entraram em campo 764 camisas diferentes utilizadas por 82 seleções. A votação aconteceu em três etapas.

86 Pessoas

Jornalistas

Colecionadores

Designers

PRIMEIRA ETAPA

764 Camisas

Uma primeira votação ‘sim’ ou ‘não’ eliminou 618 camisas da lista total de participantes.

SEGUNDA ETAPA

146 Camisas

Nesta fase, cada camisa recebeu uma avaliação de cada votante com notas que variavam entre zero e dez.

TERCEIRA ETAPA

20 Camisas

As mais bem colocadas foram colocadas em ordem de acordo com o somatório das notas que receberam.

Veja abaixo como ficou a classificação final das 20 camisas mais bonitas de todas as Copas do Mundo. Use o 3D interativo para ver detalhes e curiosidades na frente e no verso de cada uma.

CLIQUE AQUI para ver a matéria completa.