6º Encontro de Divas: Duda Representações se destaca em mais de duas décadas de atuação no Acre

Com 25 anos de atuação no Acre, e também no Estado de Rondônia, Duda Representações se destaca sendo referência na venda de acessórios, relógios, óculos e semijoias da Gold Skill.

Para celebrar mais de duas décadas no mercado, a empresa que tem como principal atividade fazer a intermediação entre fornecedor e consumidor, sorteou diversos prêmios na noite deste domingo, 20, durante o 6º Encontro de Divas, na Maison Borges, em Rio Branco.

“Estamos todos esses anos no mercado trabalhando no atacado. Somo representantes da Gold Skill há 22 anos. Todos os nossos clientes compram os produtos com preço de fábrica; somos uma extensão dos fabricantes. Hoje, resolvemos participar desse maravilhoso evento, e, como são 25 anos, foram 25 prêmios que sorteamos, todos de qualidade”, disse a empresária Duda Lessa.

Ela também falou da satisfação em ajudar financeiramente sua clientela. “Temos um leque de mais de 100 clientes, então, diretamente, gera renda e emprego para muitas famílias. Quem trabalha conosco consegue ter sua conquista financeira. Temos clientes que não fazem outra coisa, que só trabalham com os produtos que adquirem com a gente, e vivem super bem! É gratificante ver o crescimento das pessoas por meio do próprio negócio. Vamos expandir ainda mais nossas ações em 2023”, concluiu Lessa.