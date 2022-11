A Fazenda 14: Deolane explica por que nunca se separou de MC Kevin

Deolane Bezerra e MC Kevin viveram um relacionamento durante um ano e três meses. O casal permaneceu junto até a trágica morte do funkeiro, que caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Durante o último final de semana, a advogada criminalista abriu o jogo sobre a sua relação com o cantor e revelou porque nunca se separou do amado.

“Por que eu e o Kevin nunca nos separamos? Porque ele sempre vinha atrás”, contou Deolane às suas aliadas. “Ele não tinha vergonha de se humilhar não. Não tinha. Ele não estava nem aí, tava ‘cagando e andando’”, completou.

Deolane Bezerra também revelou como MC Kevin reagia às polêmicas do relacionamento. “Ele me falava: ‘deixa o povo falar, vida! Daqui a pouco acontece uma fofoca nova e eles esquecem da gente’”, finalizou.

Deolane negou convite para o BBB

Desde que o Big Brother Brasil formou o grupo Camarote, diversos famosos são especulados no reality show da Rede Globo. Deolane Bezerra foi uma dessas pessoas que foram cotadas para o jogo apresentado por Tadeu Schmidt. Durante uma conversa com outros peões, a advogada explicou por que não aceitou os convites para a atração global.

“Me falavam: ‘Deolane, vai pro outro [BBB] que não precisa fazer nada’. Eu respondia: ‘meu amor, eu tenho cara de A Fazenda, não tenho cara do outro reality’”, contou, revelando que outras pessoas falavam que o bom de A Fazenda era o trato com os animais.