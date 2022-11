‘A Fazenda’ bate recorde de audiência na TV e de rejeição nas redes sociais

A Fazenda bateu recorde de audiência da temporada na noite de quinta-feira, 10, graças a uma roça com eliminação dupla. Mas também sofreu sua maior rejeição, em meio a uma grande crise de credibilidade.

Foram 26 minutos à frente da Globo, com 9,0 pontos de média e pico de 10,1 na medição do Kantar Ibope. No mesmo horário, a Globo obteve 7,8, e o SBT, 5,4 pontos.

O detalhe é que, da forma como está sendo conduzido, o programa não irá aproveitar muito esse impulso, já que terminará bem mais cedo do que originalmente previsto. Com a expulsão de dois participantes e uma eliminação dupla, A Fazenda diminuiu os dias em que permanecerá no ar, dando início a sua fase acelerada nesta sexta, 11, ao chegar antes da hora no Top 10.

Mas se a expectativa pela eliminação manteve A Fazenda na liderança de seu horário, acima de Verdades Secretas 2, da Globo, as redes sociais entraram em efervescência, com o compartilhamento de posts de cancelamento do Playplus, serviço de streaming da Record TV, porque, de acordo com os protestos, não valeria a pena acompanhar um reality show com cartas marcadas.

Choveram protestos e acusações de manipulação – e até roubo – contra os produtores do programa, devido à forma como a eliminação dupla foi anunciada: de surpresa, após a prova do Fazendeiro e já com os nomes dos peões que enfrentariam a Roça definidos. Muitos compararam essa falta de transparência com a experiência do Big Brother Brasil, que antecipa todos os detalhes e regras dias antes das votações e das provas.

Por manter tudo obscuro, o responsável pelo programa, Rodrigo Carelli, tornou-se o alvo preferencial das críticas contra suposto dirigismo e manipulação do programa, visando privilegiar determinado grupo de peões sobre outro.

